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التضخم يواصل التراجع مسجلاً نحو 339% لشهر نوفمبر

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الخرطوم 21 ديسمبر 2021- انخفض معدل التضخم لشهر نوفمبر مسجلا 339.58% مقارنة بـ 350.84% لشهر أكتوبر بانخفاض 11.26 نقطة.

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وأفاد بيان صحفي من الجهاز المركزي للإحصاء الثلاثاء أن التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات تراجع مسجلا 195.89% لشهر نوفمبر مقارنة بـ 208.55% لشهر أكتوبر.

كما انخفض معدل التضخم الأساسي (بدون مجموعة الأغذية والمشروبات) مسجلا 428.34 % لشهر نوفمبر مقارنة بـ 508.83% لشهر أكتوبر بينما ارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك الى 200.03% لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 187.90% لشهر أكتوبر .

وانخفض التضخم للمناطق الحضرية مسجلا 318.98 لشهر نوفمبر مقارنة بـ 333.72% لشهر أكتوبر.

وانخفض التضخم لمجموعة الأغنية والمشروبات مسجلا 197.81% لشهر نوفمبر مقارنة بمعدل 207.75% لشهر أكتوبر.

ووفقا لمعدل التضخم لكل ولاية لشهر نوفمبر فقد تصاعد التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر نوفمبر 2021م في أربع ولايات، كان أعلى تصاعد في ولاية غرب دارفور حيث بلغ 33.37 نقطة وأدناه في ولاية غرب كردفان بلغ 14.38 نقطة.

كما سجلت اربع عشر ولاية انخفاضا، كان أعلى انخفاض في ولاية النيل الأزرق يبلغ 118.34 نقطة، وأدناه في ولاية القضارف بلغ 4.08 نقطة .

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء في بيانه انه بالرغم من انخفاض معدل التضخم في ولاية القضارف إلا أنها سجلت أعلى ارتفاع في التضخم حيث بلغ 715.48% بينما سجلت ولاية جنوب دارفور أدنى معدل بلغ 215.45%، وسجلت سبع ولايات معدلا أعلى من المعدل العام للتضخم 339.58% بينما سجلت بقية الولايات معدلا أدنى من المعدل العام.



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