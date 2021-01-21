التفلتات الأمنية بغرب دارفور تشرّد 45 ـ 50 ألف شخص

تفلتات قبلية بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ـ 16 يناير 2021

الخرطوم 21 يناير 2021 ـ قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، الخميس، إن هجمات شنتها مليشيات مسلحة على معسكرات نازحين وأحياء الجنينة بولاية غرب دارفور أسفرت عن نزوح 45 ـ 50 ألف.

وبحسب بيان للمتحدث باسم المنسقية آدم رجال، تلقته سودان تربيون، فإن هذه الهجمات استهدفت معسكري كريندق وأبو ذر وأحياء بالمدينة، ما أدى إلى نزوح قاطني هذه المناطق إلى المرافق الحكومية.

ونشبت تفلتات أمنية ذات طابع قبلي السبت والأحد الماضيين بين العرب الرحل والنازحين في الجنينة إثر مشاجرة بيين أشخاص وطالت لاحقا معسكرات وأحياء المدينة.

وأكد آدم رجال معاناة النساء والأطفال وذوي الحاجات الخاصة وكبار السن جراء الظروف الإنسانية منذ يوم الست الماضي.

وناشد المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، المنظمات الإنسانية الوطنية والإقليمية والدولية والخيريين، ولجان المقاومة بتقديم الخدمات الإنسانية الطارئة للمتضررين.

وحددت مطلوبات تتمثل في المواد الغذائية والدوائية والكساء والمأوى ومياه الشرب النقية والصرف الصحي لإنقاذ حياة الآلاف من النازحين بمدينة الجنينة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي الذي يعقد جلسة طارئة يوم الخميس بخصوص الوضع الأمني بدارفور، أن يتخذ بمسؤولية "قرار سليم" لمصلحة الضحايا وحمايتهم من هجمات وانتهاكات المليشيات المسلحة التي عجزت الحكومة الانتقالية عن وقفها.