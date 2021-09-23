التوقيع على مذكرة تفاهم بين السودان والكويت لمعالجة متأخرات الديون

- اتفاق سوداني كويتي لمعالجة متأخرات الديون.. الخميس 23 سبتمبر 2021
الخرطوم 23 سبتمبر 2021- وقعت حكومة الانتقال في السودان مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي للتنمية لمعالجة متأخرات الصندوق على السودان.
وتأهل السودان إلى المبادرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في يونيو الفائت، بعد تنفيذه إصلاحات اقتصادية قاسية على مواطنيه، وحصل بالفعل على تخفيض أكثر من 23 مليار دولار من ديونه البالغة 60 مليار دولار.
وتعد الكويت أكبر دائن للسودان خارج نادي باريس حيث تصل ديونها الى 9.8 مليار دولار.
وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون الخميس وقع جبريل إبراهيم مذكرة تفاهم مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية بخصوص معالجة متأخرات الصندوق على السودان.
وأثنى الوزير على علاقات البلدين ووصفها بانها علاقات شعوب قديمة وصادقة وشجع دولة الكويت للاستثمار في البلاد.
وأوضح أنه تم الوصول الي اتفاق وتفاهم لمعالجة متأخرات الصندوق الكويتي للتنمية وذلك بعد الاجتماعات الفنية التي تمت بين وفدي وزارة المالية ووفد الصندوق.
كما وصف ديون دولة الكويت بالكبيرة وهي أكبر دين للمجموعة خارج نادي باريس وأشار الي أن الوصول فيه لتفاهمات بالخطوة الإيجابية ويساعد في تجديد تمويل مشاريع أخرى.
بدوره شكر رئيس الوفد الكويتي عبد الله خليل المصبيج نائب مدير إدارة العمليات للدول العربية بالصندوق السودان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعبر عن رضائه التام لما توصلوا اليه من نتائج حول متأخرات الصندوق
ونوه الي أن الهدف من الزيارة مطابقة أرصدة الصندوق مع جمهورية السودان إضافة الي مراجعة المشاريع القائمة والمستقبلية
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