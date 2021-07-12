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التوقيع على منحة من اليابان للسودان بـ 2.7 مليون دولار للمساعدات الغذائية

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توقيع المنحة اليابانية للمساعدات الغذائية في السودان

الخرطوم 12 يوليو 2021- وقعت الحكومة الانتقالية في السودان على منحة مع الحكومة اليابانية بقيمة 2.7 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية للسودان.

وتعد اليابان من أبرز الدول التي نفذت عدد من المشاريع خاصة في مجالات المياه والصحة والنفايات الصلبة في السودان.

ونقل بيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته "سودان تربيون" الاثنين أن الوزير جبريل إبراهيم أكد حرص السودان على الاستفادة الكاملة من الخبرات اليابانية في الانتاج الزراعي وخلق شراكة قوية بين البلدين.

وأشار إلى أن اليابان نفذت العديد من المشاريع الضخمة في العديد من المجالات مثل المياه والصحة والنفايات الصلبة.

ونوه جبريل إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة اليابان في تقديم المساعدات الانسانية للسودان في كافة المجالات الصحية والغذائية.

بدوره أعلن سفير اليابان في الخرطوم تاكاشي هاتوري إن بلاده تعمل على تقديم هذه المساعدات لأسباب مختلفة مثل النمو المستمر للسكان وانخفاض إنتاج الاغذية الناجم عن تغيير المناخ

وابان ان العديد من الدول توجه اعينها الى السودان على امل ان يصبح عملاقا زراعيا في المنطقة نظرا لما يتمتع به من اراضي خصبة ومساحات واسعة وموارد مائية غنية.



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