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(الثورية) تؤيد مطلب الحكومة السودانية بإنشاء بعثة أممية تحت الفصل السادس

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رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس يدلي بتصريحات في مقر التفاوض بجوبا .. (سودان تربيون)

الخرطوم 10 فبراير 2020- بارك رئيس الجبهة الثورية السودانية، الهادي ادريس الطلب الذي قدمه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية للأمم المتحدة في السودان لدعم عملية السلام والمساعدة في جلب مساعدات مالية للبلاد.

وقال ادريس لـ "سودان تربيون" الإثنين ان استحداث هذه البعثة سيوفر الضمانات الدولية التي ظلت الحركات المسلحة تطالب بها لأي اتفاقية يتم التوقيع عليها في جوبا.

وأضاف "لذلك نحن نؤيد هذه الخطوة الايجابية والمشجعة ونحن نسير بخطى حثيثة تجاه التوقيع على اتفاقية سلام شامل مع الحكومة الانتقالية".

وأشار رئيس الجبهة الثورية الذي كان يتحدث من جوبا إلى دور البعثة الأممية المرتقبة في إنزال الترتيبات الأمنية على الأرض بعد ابرام اتفاقية السلام.

كما شدد على الدور الهام الذي ستلعبه البعثة في ترتيب عودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة تأهيلها.

وقال إنهم تفاكروا مع رئيس بعثة (يوناميد) حول دور شبيه لما طالب به حمدوك ليس فقط للإشراف ومتابعة السلام انما أيضا لحماية النازحين خاصة بعد الهجوم الاخير على معسكرات النازحين في الجنينة، لافتا إلى مشاركة قوات تابعة للجيش السوداني في الاشتباكات القبلية.

وأشار إلى انهم كانوا اثاروا الكثير من النقاط التي تناولها حمدوك في خطابه، معه خلال زيارته لجوبا والتي دفعته إلى طلب التمديد للبعثة الدولية في دارفور حتى اكتوبر القادم.

ووصف مبادرة حمدوك بالجيدة وان هناك حاجة ماسة لها لملء الفراغ الذي سيخلفه خروج (يوناميد) في الوقت الذي سيتم فيه تطبيق اتفاقية السلام في البلاد.



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