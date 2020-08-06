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(الثورية) تتلقى دعوة من السعودية لمخاطبة اجتماع (أصدقاء السودان)

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اجتماع أصدقاء السودان الذي عقد في الخرطوم يوم 11 ديسمبر 2019

الخرطوم 6 أغسطس 2020 - علمت "سودان تربيون" أن الجبهة الثورية السودانية تلقت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع " أصدقاء السودان" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وينتظر أن يلتئم الاجتماع اسفيريا في 12 أغسطس الجاري لدعم جهود السلام في السودان.

وبعث السفير السعودي لدى السودان وجنوب السودان علي حسن بن جعفر دعوة رسمية الى رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس في 4 أغسطس الجاري.

وطلب جعفر في رسالته من إدريس من التحدث في الجلسة الافتتاحية حول "سبل التغلب على العقبات أمام تحقيق سلام دائم في السودان".

واشتكت الجماعات المسلحة في وقت سابق من تجاوزها في اجتماع المانحين الذي استضافته الحكومة الألمانية الذي نظمته مجموعة أصدقاء السودان خلال يونيو الماضي.

وفي تغريده نُشرت يوم الأربعاء تساءل نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال ياسر عرمان عن عدم لقاءهم بفريق التخطيط في بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" لمناقشة عملية السلام وسبل تنفيذ اتفاقية السلام التي سيتم التوقيع عليها.

وقال عرمان "من المدهش أن فريق التخطيط التابع للأمم المتحدة الموجود في الخرطوم لمناقشة الاستعدادات لم يتقدم للقاء الجبهة الثورية السودانية والأطراف الأخرى في السلام، بالنظر إلى أن مهمتهم الرئيسية هي دعم تنفيذ اتفاق السلام والتحول الديمقراطي".

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه تحدث هاتفيا الى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الخميس.

وأضاف" تناقشنا حول الاجتماع الإسفيري لأصدقاء السودان الذي ترعاه المملكة العربية السعودية يوم 12 أغسطس الحالي، كما اتفقنا على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين بلدينا".



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