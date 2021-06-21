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الجبهة الثورية ترفض التلكؤ في تنفيذ اتفاق مسار الشرق وتنتقد (نداء السودان)

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الخرطوم 21 يونيو 2021- انتقد المجلس الرئاسي للجبهة الثورية التلكؤ في تنفيذ اتفاق مسار شرق السودان وعده خرقا لاتفاق السلام ،كما رفض بشدة تحركات تحالف "نداء السودان" الأخيرة قائلا إنها تخدم أعداء الثورة وتربك المشهد.

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الهادي ادريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية

وعقد الإثنين اجتماع موسع للمجلس الرئاسي للجبهة الثورية برئاسة الهادي ادريس يحي جرى فيه التداول حول التطورات الراهنة والشراكة السياسية وسياسات الإصلاح الاقتصادي وسير تنفيذ اتفاقية السلام خاصة في مسار شرق السودان والترتيبات الأمنية.

وقال مقرر المجلس القيادي محمد زكريا فرج الله في تصريح تلقته" سودان تربيون" إن الاجتماع ناقش تأخر تنفيذ اتفاق مسار الشرق ورأى أن التلكؤ فيه يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية جوبا لسلام السودان.

وأضاف " التأخير غير المبرر في تنفيذ مسار الشرق يخدم مصالح الساعين لإفشال السلام وأعداء الفترة الانتقالية".

ودعت الجبهة الثورية اللجنة الثلاثية لملف شرق السودان إلى الإسراع برفع تقريرها النهائي للمجلس الأعلى للسلام والتأكيد على قيام الاجتماع الذي كان مقرراً في الثامن والعشرين من مايو المنصرم الخاص بمسار شرق السودان "لحسم الملف بشكل نهائي؛

الى ذلك أكد فرج الله تمسك الجبهة الثورية ودعمها للشراكة مع المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم-وأكد إن نداء السودان طرف أساسي في مكونات المجلس المركزي للتحالف.

وقال إن الجبهة الثورية "ترى أن الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بحضور أطراف من نداء السودان دون آخرين تتعارض والمؤسسية وتقطع الطريق امام جهود تطوير قوي الحرية وتدفع باتجاه إرباك مشهد الانتقال الديمقراطي وتخدم أعداء الثورة السودانية"

ورأس الأمين العام لتحالف نداء السودان مني أركو مناوي ليل السبت اجتماعا للمكتب القيادي للتحالف ناقش ضمن قضايا أخرى ضرورة إصلاح ائتلاف الحرية والتغيير وإعادة هيكلته.

كما أكد القيادي في ائتلاف نداء السودان الواثق البرير لسودان تربيون" عدم وجود "حاضنة سياسية" لحكومة الانتقال، وقال إن التحالف يعمل على عقد مؤتمر تأسيسي لقوى الحرية والتغيير من أجل أن يكون ائتلافا حاكما حقيقيا.

وتبني اجتماع نداء السودان الذي عقد دون مشاركة الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس مبادرة حزب الأمة الخاصة بإصلاح الحرية والتغيير والتي أفضت إلى تكوين لجنة فنية تعمل على عقد المؤتمر التأسيسي.



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