 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 8 تموز (يوليو) 2020

(الثورية) ترفض مقترحاً بمنحها 25% من مقاعد (التشريعي)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 65 كيلوبايت
الوسيط توت قلواك وأعضاء التفاوض من الحكومة السودانية والجبهة الثورية خلال تصريحات بجوبا .. (إرشيف)

الخرطوم 8 يوليو 2020 – رفضت الجبهة الثورية السودانية أحدث عرض من شركاء الحكم في السودان قضى بتخصيص 75 من مقاعد المجلس التشريعي المرتقب لمكوناتها وطالبت بنسبة 35% من جملة المقاعد.

ويتوقع أن يلتئم، غدًا الخميس، اجتماع مهم للمجلس المركزي لقوى الحربة والتغيير بغرض التوصل إلى موقف نهائي بشأن مقاعد المجلس التشريعي الممنوحة للجبهة الثورية وتمثيلها في حكومات الولايات.

وقالت مصادر موثوقة، لـ "سودان تربيون"، الأربعاء: "رفضت الجبهة الثورية عرض جديدا من الحكومة بمنحها 75 مقعد في المجلس التشريعي".

وأشارت إلى أن الجبهة تتمسك بالحصول على 35% من المجلس التشريعي، الذي أقرت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال بأن يكون عدد مقاعده 300.

وأضافت " نحن نطلب35% من المقاعد بينما يتحدثون هم عن 25%".

وأفادت المصادر بأن المكتب الرئاسي للجبهة الثورية سيجتمع غدًا الخميس لدراسة المقترحات الحكومية حول المجلس التشريعي ومسودة اتفاق السلام واتخاذ موقف نهائي بشأنها.

كما سيعقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس وفد المفاوضات الحكومي محمد حمدان دقلو (حميدتي) ومفاوضي الحكومة اجتماعا بقيادات الجبهة الثورية في جوبا عبر الفيديو في الثالثة من بعد ظهر الخميس لبحث آخر تطورات ملف السلام.

وقالت الوساطة الجنوب سودانية الثلاثاء إن توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة والجبهة سيكون في غضون أسبوع.

وترفض قوى الحرية والتغيير وهي بمثابة الائتلاف الحاكم، تخصيص أكثر من 25% من مقاعد البرلمان للجبهة الثورية.

ومنحت الوثيقة الدستورية قوى التغيير 67% من مجموع مقاعد التشريعي على ان يذهب المتبقي إلى القوى المؤيدة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير ولم توقع على إعلان الحرية والتغيير الذي بموجبه تشكل الائتلاف.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

العلمانيَّة وخيار الوحدة في السُّودان (1) 2020-07-08 21:20:58 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk الدستور السُّوداني.. النهوض العاثِّر في الستينيَّات من القرن المنقضي دار جدالٌ لازب حول الدستور الذي ينبغي أن يعمل به أهل السُّودان بعد أن ترك لهم القاضي ستانلي بيكر (...)

"الخروج" ، كبرياء الجيل وعزمه 2020-07-05 20:55:19 بقلم : محمد عتيق هذا جيل عجيب ، جيل الشباب ، لجان المقاومة على امتداد القطر ... "كنّا نعتقد أنه جيل انصرافي شكلاً ومضموناً وملبساً (ناصلاً)".. هكذا كان دائماً رأي العدد الأكبر من المراقبين وتعليقهم عند الحديث عن الأجيال (...)

اعتصام نيرتتي الموشمة بخضرة الضفاف 2020-07-05 09:03:52 صلاح شعيب تخرج نيرتتي المجملة بصمود دفاعها الشرس ضد النظام البائد فتعتصم الآن بمشهدية تؤكد عصي انكسارها. وبمثلما أنها قاومت أيام سطوة الجنجويد فهي في هذه اللحظة ترسل لحواضر البلاد رسالة سلميتها الوريفة، وكذا قدرة مجتمعها (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.