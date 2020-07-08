(الثورية) ترفض مقترحاً بمنحها 25% من مقاعد (التشريعي)

الوسيط توت قلواك وأعضاء التفاوض من الحكومة السودانية والجبهة الثورية خلال تصريحات بجوبا .. (إرشيف)

الخرطوم 8 يوليو 2020 – رفضت الجبهة الثورية السودانية أحدث عرض من شركاء الحكم في السودان قضى بتخصيص 75 من مقاعد المجلس التشريعي المرتقب لمكوناتها وطالبت بنسبة 35% من جملة المقاعد.

ويتوقع أن يلتئم، غدًا الخميس، اجتماع مهم للمجلس المركزي لقوى الحربة والتغيير بغرض التوصل إلى موقف نهائي بشأن مقاعد المجلس التشريعي الممنوحة للجبهة الثورية وتمثيلها في حكومات الولايات.

وقالت مصادر موثوقة، لـ "سودان تربيون"، الأربعاء: "رفضت الجبهة الثورية عرض جديدا من الحكومة بمنحها 75 مقعد في المجلس التشريعي".

وأشارت إلى أن الجبهة تتمسك بالحصول على 35% من المجلس التشريعي، الذي أقرت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال بأن يكون عدد مقاعده 300.

وأضافت " نحن نطلب35% من المقاعد بينما يتحدثون هم عن 25%".

وأفادت المصادر بأن المكتب الرئاسي للجبهة الثورية سيجتمع غدًا الخميس لدراسة المقترحات الحكومية حول المجلس التشريعي ومسودة اتفاق السلام واتخاذ موقف نهائي بشأنها.

كما سيعقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس وفد المفاوضات الحكومي محمد حمدان دقلو (حميدتي) ومفاوضي الحكومة اجتماعا بقيادات الجبهة الثورية في جوبا عبر الفيديو في الثالثة من بعد ظهر الخميس لبحث آخر تطورات ملف السلام.

وقالت الوساطة الجنوب سودانية الثلاثاء إن توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة والجبهة سيكون في غضون أسبوع.

وترفض قوى الحرية والتغيير وهي بمثابة الائتلاف الحاكم، تخصيص أكثر من 25% من مقاعد البرلمان للجبهة الثورية.

ومنحت الوثيقة الدستورية قوى التغيير 67% من مجموع مقاعد التشريعي على ان يذهب المتبقي إلى القوى المؤيدة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير ولم توقع على إعلان الحرية والتغيير الذي بموجبه تشكل الائتلاف.