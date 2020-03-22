الجبهة الثورية: لم نشارك في اجتماع لتحالف قوى (نداء السودان)

الخرطوم 22 مارس 2020 - نفت الجبهة الثورية، الأحد، أن يكون لديها ممثل شارك في اجتماع تحالف نداء السودان لمناقشة مبادرة لتفعيل عمل النداء والعمل المؤسسي داخل قوى الحرية والتغيير.

أسامة سعيد الناطق الرسمي للجبهة الثورية

وقال المتحدث الرسمي باسمها، أسامة سعيد، في بيان تلقته "سودان تربيون"، "لم تكن الجبهة الثورية السودانية طرفا في الاجتماع المذكور، ولم تفوض أي شخص لتمثيلها".

وأوضح أن الجبهة الثورية السودانية، ليست جزءا من مؤسسات قوى الحرية والتغيير، وبالتالي لن تكون معنية بتفعيل العمل داخل قوى الحرية والتغيير، قبل حل الخلاف القائم بينها وبين الجبهة الثورية.

وتابع، "ليس للجبهة الثورية السودانية، متحدث باسمها في الداخل، وكل من يدعي ذلك منتحل لشخصية لا وجود لها".

وذكر تحالف نداء السودان، أنه اجتمع السبت، في الخرطوم وبحضور كافة مكوناته، بما في ذلك ممثل عن الجبهة الثورية لمناقشة مبادرة لتفعيل تحالف النداء والإسهام في دفع العملية المؤسسي داخل الحرية والتغيير، وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بقضايا الثورة وفي مقدمتها عملية السلام الحالية في جوبا.

وتستضيف جنوب السودان منذ أغسطس الماضي عملية التفاوض التي تجريها الحكومة مع الحركة الشعبية والجبهة الثورية في عدة مسارات، توصلت لاتفاق مع الأخيرة في مسارات وسط وشمال وشرق السودان.