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(الجبهة الشعبية) ترتب لاعتصامات بشرق السودان للضغط في اتجاه الافراج عن رئيسها

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تجمع كبير لمؤيدي الأمين داؤود في خشم القربة - الثلاثاء 16 يونيو 2020 (سودان تربيون)

الخرطوم 6 يوليو 2020 – تعتزم الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، تنفيذ اعتصامات بمدن شرق السودان، الخميس المقبل، للضغط على الحكومة لتنفيذ حُكم قضائي قضى بإطلاق سراح قائدها الأمين داؤود.

وأصدرت محكمة محلية بمنطقة القضارف في 10 مايو الفائت حُكمًا ضد الأمين داؤود بالسجن لمدة عام، بعد ضبطه متسللا عبر الحدود مع إثيوبيا في 24 أبريل الفائت، وجرى ترحيله في ذات يوم الحكم إلى السجن المركزي (كوبر) في الخرطوم لقضاء مدة العقوبة.

وأمرت محكمة الاستئناف القضارف في 2 يوليو الجاري، بإطلاق سراح الأمين داؤود بالضمان العادي، مع إرجاع ملف قضيته إلى محكمة الموضوع، وهو ما لم يحدث.

ووزعت اللجنة العليا لجماهير الأمين داؤود منشورات، تلقتها "سودان تربيون"، الاثنين، تحدثت فيها عن تنفيذ اعتصامات أمام مباني حكومات ولايات شرق السودان، ابتداء من الخميس المقبل، للضغط على الحكومة لتنفيذ الأمر القضائي الذي قضى بإطلاق سراحه.

ونفذ أنصار الأمين، منتصف الشهر الفائت، احتجاجات في عدد من مدن شرق السودان، إضافة إلى احتجاجات في الخرطوم.

ووقعت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، التي تعتبر إحدى المكونات التابعة للجبهة الثورية جناح مني اركو مناوي، على إعلان مبادئ إجراء بناء الثقة (إعلان جوبا) في 11 سبتمبر 2019، وذلك قبل بدء مفاوضات الأخيرة مع الحكومة السودانية لإحلال السلام في البلاد.

وتقول الجبهة الشعبية إن قائدها لم يدخل البلاد متسللًا، وإنما دخل إلى البلاد عبر معبر القلابات أتيًا من إثيوبيا بسبب إجراءات إغلاق الحدود التي أقرتها السُلطات السودانية لمنع تفشي فايروس كورونا على نطاق واسع، وتشير إلى أن دخوله كان بعلم قادة الدولة في مجلس الوزراء ومجلس السيادة.



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