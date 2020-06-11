الجنيه السوداني يتراجع الى مستوى قياسي جديد أمام العملات الأجنبية

الخرطوم 11 يونيو 2020- عاود الجنيه السوداني تسجيل انخفاضه الشديد أمام العملات الأجنبية بالسوق الموازي في ختام تداولات نهاية الأسبوع مع استمرار الحظر الشامل وتوقف الحركة التجارية.

رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل 145 جنيها مقارنة بـ 144 جنيه الأربعاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 36.5 جنيها والدرهم الإماراتي 37.5جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 155 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع إلى زيادة الطلب وشح المعروض خاصة مع عودة المصارف للعمل مؤخرا إلى جانب ارتفاع حدة المضاربات مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة الحظر والتوقعات بعدم تجديده مره اخرى.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون" إن نهاية الأسبوع عادة ما تشهد مضاربات كبيره من تجار العملة ماادي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى الحد الذي كانت عليه قبل إعلان الحظر لأول مرة.

وأضاف أن الكثير من التجار لجأوا لشراء كميات من العملات الأجنبية املا في تعويض ما تكبدوه من خسائر خلال الفترة الماضية جراء قيود التنقل.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة حال رفع الحظر وعودة الأنشطة التجارية مجددا.