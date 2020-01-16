الجنيه السوداني يتراجع بقوة في مواجهة العملات الأجنبية

الخرطوم 16 يناير 2020- أغلق السوق الموازي للعملات في السودان الخميس على ارتفاع كبير للأسعار مقابل الجنيه السوداني الذي انحدر الى مستوى غير مسبوق مع ازدياد الطلب على شراء النقد الأجنبي.
- الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن الدولار سجل 95 جنيها للبيع مقارنة بـ 91 جنيها مطلع الأسبوع بينما ارتفع بيع الريال السعودي إلى 25 جنيها وبلغ الدرهم الاماراتي 26.5 جنيها بينما وصل سعر بيع اليورو إلى 105جنيهات.
وارجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب بشكل كبير خلال اليوم مقارنة بالأيام الماضية
وحاولت السلطات الحد من تدني قيمة الجنيه امام العملات الصعبة الا أن أسعارها استمرت في التصاعد.
ويرجع مراقبون الارتفاع إلى ضعف الصادرات مقابل شح النقد الأجنبي لتغطية الواردات الضرورية.
ونفذت السلطات الأمنية الخميس الماضي حملات اعتقال ضد التجار المنتشرين وسط الخرطوم شملت 23 منهم في مسعى للحد من المضاربة المتزايدة في الأسعار.
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