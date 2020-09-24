الجنيه السوداني يتراجع مجدداً أمام العملات الأجنبية في ختام تداولات الخميس

الخرطوم 24 سبتمبر 2020- عاود الجنيه السوداني تراجعه امام سلة العملات الأجنبية فى ختام تداولات نهاية الأسبوع.

الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني

وكان يعتقد على نطاق واسع حصول السودان على مساعدات مالية ورفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب فور انتهاء المحادثات التي جرت في ابوظبي خلال الأيام الثلاثة الماضية وتبعاً لذلك تحسن سعر الجنيه نسبيا خلال الأيام الماضية ووصل 230 و235جنيها مقابل الدور الواحد.

غير أن متعاملين في السوق الموازي تحدثوا لـ "سودان تربيون " الخميس أكدوا أن الجنيه تراجع أمام العملات الأجنبية وبلغ 240 أمام الدولار فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 65جنيها والدرهم الإماراتي 70جنيها واليورو 280جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لشح المعروض من العملات الأجنبية مقابل زيادة الطلب إلى جانب عدم حصول السودان على أي دعومات خارجية من منح أو قروض بعد انتهاء المباحثات السودانية الإماراتية الأميركية.

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون" أن الأسواق الموازية شهدت الخميس ارتفاعا في حجم الطلب على العملات بالرغم من المخاوف من نشاط الحملات الأمنية ضد تجار العملة متوقعا مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار زيادة الطلب على العملات الأجنبية بذات الوتيرة الحالية.