الجنيه السوداني يحقق مكاسب طفيفة أمام سلة العملات الأجنبية

الخرطوم 3 أكتوبر 2020- حقق الجنيه السوداني قفزة طفيفة أمام سلة العملات الأجنبية في أعقاب توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية حركات الكفاح المسلح بعاصمة جنوب السودان جوبا السبت.

رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل في ختام التداولات 235جنيها مقارنة بـ 244 نهاية الأسبوع فيما سجل سعر البيع الريال السعودي 62جنيها والدرهم الإماراتي 64جنيها واليورو 270 جنيها.

وعزا المتعاملون ارتفاع قيمة الجنيه إلى توقيع اتفاقية السلام إلى جانب ما يشاع فى السوق الموازي عن حصول السودان على مساعدات مالية بعد توقيع اتفاقية السلام.

وقال أحد المتعاملين إن السوق الموازي شهد حالة من الارتباك طوال يوم السبت انعكست على أسعار العملات.

وتوقع استمرار تراجع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة حال زيادة المعروض َوتراجع الطلب.

والجمعة قال نائب رئيس مجلس السيادة رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو حميدتي أن تدبير مبلغ التعويضات لضحايا تفجير السفارات الأميركية والبالغ 340 مليون دولار أسهم في زيادة أسعار الدولار بالأسواق الموازية خلال الفترة الماضية.