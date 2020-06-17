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الجنيه السوداني يرتفع قليلا أمام الدولار بعد تهديدات (حميدتي) للمضاربين

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الخرطوم 17 يونيو 2020- بعد ساعات من تهديدات أطلقها عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية الطارئة في السودان ضد المضاربين في أسعار العملة، استعاد الجنيه بعض تعافيه وارتفع على نحو طفيف أمام العملات الأجنبية.

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الدولار الامريكي

وأصدرت لجنة الطوارئ في وقت متأخر من ليل الثلاثاء قرارات بتنظيم صادر الذهب ومحاربة تجار العملة الذين اتفقوا الأربعاء على وقف عمليات التداول بيعا وشراء خشية تكبدهم خسائر كبيرة.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل 145 جنيها مقارنة بـ 151 الثلاثاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 35جنيها مقارنة بـ 39 لليوم السابق كما بلغ الدرهم الإماراتي 36جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات لإعلان لجنة الطوارئ عن ترصد التجار مع تقنين تصدير الذهب وإغلاق منافذ التهريب فضلا عن تكوين محفظة للسلع الاستراتيجية.

وقال أحد المتعاملين لـ "سودان تربيون" إن السوق الموازي للعملات توقف عن عمليات الشراء للعملات من التجار مع زيادة العرض وتراجع الطلب.

وأضاف " معظم التجار كانوا اشتروا العملات الأجنبية بأسعار مرتفعة ولايمكنهم البيع حاليا باعتبار أن تلك الخطوة تعرضهم لمزيد من الخسائر".

والثلاثاء توعد رئيس لجنة الطواري الاقتصادية محمد حمدان دقلو حميدتي بإنزال أقسى العقوبات على تجار العملة لاسيما النافذين وقال إن الدولار ارتفع امام الجنية بعد استقرار دام لشهرين.

واكد رئيس لجنة الطواري الاقتصادية ان الدولار بات العدو الأول ولا مجاملة بشأن المضاربة فيه بعد اليوم وأردف "سنصارعه وعلى الجميع مساعدتنا".

وأضاف أنه لا رجعة للوراء مرة أخرى ولن نترك أي نافذ وفى حال لم نتمكن منه سنعرضه على الشعب السوداني لمحاسبته.



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