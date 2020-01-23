الجنيه السوداني يرتفع قليلا أمام العملات الأجنبية مع نهاية الاسبوع

الخرطوم 23 يناير 2020- سجلت قيمة الجنيه السوداني ارتفاعا طفيفا أمام العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية لنهاية الأسبوع بينما استمرت الحملات الأمنية على تجار العملة.

رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل 96.5 جنيه مقارنة بـ 95.5 جنيه الأربعاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 25.5 جنيه وبلغ سعر البيع لليورو 105 جنيهات.

واشار المتعاملون إلى استمرار حالة الطلب المتنامي على العملات الأجنبية ما يرجح ارتفاع أسعارها خلال الأيام المقبلة.

وأكدوا أن السوق الموازي شهد حاله من الارتباك وتذبذب الأسعار خلال تداولات نهاية الأسبوع فيما تجددت الحملات الأمنية على تجار العملة.

وقال أحد التجار لـ "سودان تربيون" رأيت العشرات من التجار في سيارات الحملات خلال ساعات النهار.

وأضاف " تلك الحملات لن تؤدي إلى تراجع الأسعار" مستشهدا بارتفاع أسعار العملات خلال الأيام الماضية وتخطى سعر الدولار لمائة جنيه.

وبدأت شعبة عمليات الخرطوم حملات مفاجئة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن ضبط عشرات من تجار العملة بطرقات الخرطوم الرئيسية ووسط السوق العربي وسوق الكلاكلة اللفة.

وقضت محكمة الخرطوم شرق بالسجن لمدة شهر ومصادرة الأموال لصالح حكومة السودان في مواجهة عدد من التجار.