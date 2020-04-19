الجنيه السوداني يصعد قليلا أمام العملات الأجنبية مع بداية تداولات الأسبوع

الخرطوم 19 ابريل 2020- ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية مع تداولات بداية الأسبوع في أعقاب تطبيق العاصمة حظرا كاملا منذ السبت للحد من تفشي جائحة كورونا.

الدولار الامريكي

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ "سودان تربيون" الأحد فإن سعر البيع للدولار سجل 120 جنيها مقارنة بـ 130 جنيها الخميس الماضي فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 28 جنيها.

كما تراجعت أسعار الدرهم الاماراتي طفيفا إلى 37 جنيها للبيع مقارنة بـ 40 جنيها خلال الأيام الماضية لأن معظم عمليات الاستيراد تتم عبره بينما سجل سعر البيع لليورو 130 جنيها.

وعزا المتعاملون تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه إلى حالة الشلل في الحركة الاقتصادية بعد فرض حظر التجوال على الخرطوم إضافة لمخاوف تجار العملة من اتجاه الحكومة إلى تطبيق إجراءات عقابية صارمه ضدهم خاصة بعد تولي نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي) لرئاسة اللجنة الاقتصادية فضلا عن تراجع حدة الطلب على العملات الأجنبية.

وتوقع المتعاملون استمرار تراجع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة حتى انقضاء حظر التجوال الكامل.

وعن كيفية نشاط التجار بعد فرض الحظر قال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون أن هناك انحسار كبير في عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.

وأضاف "لكننا نعمل في نطاق ضيق جدا حيث تتم عمليات بيع العملات داخل الاحياء فقط أو عبر التحويلات عن طريق التطبيقات الإلكترونية للمصارف".

وأكد أن كبار تجار العملة توقفوا بالكامل عن عمليات البيع والشراء في انتظار الموقف بعد الثلاث أسابيع المقبلة.

والسبت أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة محمد حمدان "حميدتي "بدء انهيار أسعار الصرف الأجنبي مقابل الجنيه السوداني.

وكشفت أولى مؤشرات عمل اللجنة عقب اجتماعها انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 146 جنيه سوداني، الى 136 جنيها في اليوم التالي ليواصل الانخفاض الى ما دون 120 جنيها.