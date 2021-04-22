الجنيه السوداني يعاود التراجع أمام العملات الأجنبية بعد شهرين من الاستقرار

الخرطوم 22 أبريل 2021- عاودت العملة المحلية في السودان رحلة التراجع امام سلة العملات الأجنبية بعد نحو شهرين من التحسن في أعقاب تخفيض الحكومة الانتقالية قيمة الجنيه إلى نحو 7 أضعاف.

رجل يحمل عملات سودانية من فئات مختلفة

وبدأ السودان تطبيق إصلاحات اقتصادية يدعمها البنك الدولي تتعلق برفع أسعار الوقود والكهرباء وتوحيد سعر الصرف لإعادة التوازن للاقتصاد المتهالك.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الخميس فإنه جرى تداول بيع الدولار في السوق الموازي بـ 390 جنيها مقابل 387 جنيها للشراء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 104جنيهات والشراء 103جنيهات بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 105جنيهات والشراء 104جنيهات وسجل سعر البيع لليورو 465 جنيها والشراء 460 جنيها.

وفي المقابل حدد بنك السودان المركزي الخميس سعر الشراء للدولار بـ 381.7671 والبيع 383.6759.

وارجع المتعاملون الارتفاع المفاجئ لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض.

وقال أحد المتعاملين لـ "سودان تربيون" إن الأسواق الموازية تشهد ارتفاعا في الطلب ما ادى الى زيادة أسعار العملات بالرغم من نشاط تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية.

في الأثناء حذرت مصادر مصرفية من توسع أنشطة الأسواق الموازية مع وجود بَوادر لنقص السيولة في البنوك.