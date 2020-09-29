الجنيه السوداني يعاود رحلة الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية

الخرطوم 29 سبتمبر 2020- عاود الجنيه السوداني رحلة تهاويه امام العملات الأجنبية وسط شح المعروض وزيادة الطلب.
- الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني
وتجددت أنشطة تجار العملة في الشوارع الرئيسية وسط الخرطوم بالرغم من فرض السلطات حالة الطوارئ الاقتصادية.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل بختام تداولات الثلاثاء 247 جنيهاً للبيع فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 63 جنيها والدرهم الإماراتي 66 جنيها بينما وصل اليورو الى 280 جنيه.
وارجع المتعاملون الارتفاع لشح المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.
وقال أحد التجار مفضلا عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون" إن أسواق العملات تشهد طلبا ملحوظا هذه الأيام متوقعا مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
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