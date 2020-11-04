الجنيه السوداني يعاود رحلة الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية

الخرطوم 4 نوفمبر 2020- عاود الجنيه السوداني لمواصلة رحلة تهاويه أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات الأربعاء وسط شح المعروض وزيادة الطلب بعد تحسن شهده عقب إعلان الولايات المتحدة الأميركية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أواخر أكتوبر الماضي.

رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل في ختام التداولات 247 جنيها مقارنه بـ 245جنيها الثلاثاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 64.5 جنيها والدرهم الإماراتي 67 جنيها واليورو 285 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض إلى جانب زيادة حدة المضاربات مقارنة بالفترة الماضية.

وقال أحد التجار مفضلا عدم ذكر اسمه لـ “سودان تربيون" إن السوق الموازي شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الطلب على العملات الأربعاء ما انعكس على ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف "كما أن هناك عدد من تجار العملة يتعاملون عبر الخدمات البنكية الإلكترونية في شراء العملات، وهو ما يزيد من أسعار التداول.