الجنيه السوداني ينخفض مجددا أمام سلة العملات الأجنبية

الخرطوم 23 نوفمبر 22020- واصل الجنيه السوداني تراجعه أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات الإثنين مع استمرار شح المعروض وزيادة الطلب وذلك بالتزامن مع إقرار السلطات ضوابط جديده للحد من انتشار فايروس كورونا.

الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 261 جنيها مقارنة بـ 254 جنيها يوم الخميس فيما سجل الريال السعودي 69 جنيها والدرهم الإماراتي 71جنيها واليورو 310 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض مع زيادة حجم المضاربات خاصة بعد فرض السلطات لإجراءات جديده لمنع تفشي كورونا في أعقاب زيادة معدلات الإصابة.

وقال أحد المتعاملين لـ "سودان تربيون" إن أسعار العملات الأجنبية تشهد ارتفاعا ملحوظا مع تزايد الإصابة بفيروس كورونا ما ادى لزيادة حجم المضاربات.

والأحد أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قراراً يتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء “كورونا” بناءً على خطاب وتقرير مدير عام وزارة الصحة بالولاية في اجتماع لجنة الطوارئ الصحية المشتركة.

ونص القرار على أنه يجب على جميع المواطنين والمؤسسات الالتزام بالعديد من الموجهات وجميع الاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجنة المشتركة بالولاية.

وألزم القرار المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية الخرطوم بالعمل بنسبة 50 % من القوى العاملة ويستثنى من ذلك فقط القطاعات الحيوية بالدولة.

ويدفع فرض التدابير الاستثنائية بالتجار لشراء أكبر كمية من العملات الأجنبية بغرض المضاربة في أسعارها وإعادة بيعها بأرقام أعلى.