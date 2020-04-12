الجنيه السوداني يواصل التراجع الكبير أمام العملات الأجنبية

الخرطوم 12 أبريل 2020- استمرت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي السوداني في تسجيل تصاعدها امام العملة المحلية مع بداية تداولات الأسبوع ضاربة أرقاما غير مسبوقة.

الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ (سودان تربيون) الأحد فإن سعر البيع للدولار بلغ 147 جنيها مقارنة بـ 143 جنيها الخميس، فيما سجل البيع للريال السعودي 36 جنيها والدرهم الإماراتي 37 جنيها بينما وصل البيع لليورو 152 جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض متوقعين مزيد من الصعود خلال الأيام المقبلة.

وأشار المتعاملون إلى أن ارتفاع حجم المضاربات مع بداية الأسبوع إلى جانب شح المعروض من العملات انعكس على وصول الجنيه الى أدنى مستوياته.

وقال أحد التجار لـ "سودان تربيون" إن السوق يشهد طلبا عاليا من العملات الأجنبية خاصة المستوردين لتغطية احتياجات رمضان فضلا عن تنامي التوقعات بفرض حظر كامل للتجوال.

وأكّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي البدوي في تصريحات صحفية مؤخرا أنّ ارتفاع الدولار ناتج من الندرة وانه منع الحكومة من اتخاذ إجراءات سياسات نقدية فاعلة.

وأشار إلى أنّ الحل في التعويم، لأنّ الاقتصاد السوداني مريض والنظام البائد لم يضطلع بأيّ معالجاتٍ.