الجنيه السوداني يواصل الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية

الخرطوم 24 أبريل 2021-استأنفت العملة المحلية في السودان رحلة الهبوط امام سلة العملات الأجنبية في تداولات السبت بعد استقرار نسبي خلال الشهرين الماضيين.

رزم من العملة السودانية (أب)

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي بدأت العملة المحلية في التراجع امام العملات الأجنبية بعد تزايد الطلب واتساع حجم المضاربات من جديد.

وخفض السودان منذ فبراير الماضي سعر صرف الجنيه بنحو 7 اضعاف في محاولة للسيطرة على طغيان السوق الموازي.

وبحسب متعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" السبت فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 392 جنيه مقابل 390 جنيها ليوم الخميس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 104جنيهات والدرهم الإماراتي 105جنيهات بينما بلغ سعر البيع لليورو 465 جنيها.

وأفاد أحد المتعاملين باتساع حجم المضاربات منذ الأسبوع الماضي ما ادى الى تراجع الجنيه السوداني.

وأضاف أن الأسواق الموازية تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الطلب على العملات الأجنبية.

ومنذ مطلع العام أجرت الحكومة الانتقالية في السودان إصلاحات اقتصادية صعبه وضرورية يدعمها البنك الدولي تتمثل في زيادة الوقود والكهرباء وتوحيد سعر الصرف.