 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 2 شباط (فبراير) 2021

الجنيه السوداني يوالي الهبوط والدولار يقفز إلى 360 جنيه

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 2 فبراير 2021 ـ واصل الجنيه السوداني رحلة تهاويه المريع أمام سلة العملات الأجنبية في تداولات الثلاثاء وسط استمرار حالة الشح في المعروض وزيادة الطلب.

JPEG - 26.9 كيلوبايت
الدولار الامريكي

ويواجه السودان تدهور في الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي رغم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية في ديسمبر الماضي والذي علقت عليه آمال كبيرة في المساهمة في إنقاذ الاقتصاد.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لسودان تربيون الثلاثاء فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 360 جنيها للبيع مقارنة بـ 352 جنيها أمس الإثنين فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 96 جنيها والدرهم الإماراتي 98 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 440 جنيها.

وعزا متعاملون انخفاض الجنيه إلى تجدد الشح في المعروض بوتيرة أسرع من الأيام الماضية إلى جانب زيادة حجم المضاربات مقرونة بزيادة الطلب من كثير من القطاعات إضافة إلى وجود حالة من الهلع بتحويل من يملكون مدخرات بالعملة المحلية إلى العملات الصعبة للمحافظة على قيمتها الحقيقية.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لسودان تربيون الثلاثاء إن الأسواق الموازية تشهد ارتفاع كبير في الطلب على العملات الأجنبية مقابل استمرار شح المعروض متوقعا أستمرار تدني قيمة الجنيه إلى مستويات أكثر مما هي عليه حاليا.

وبالرغم من اعلان بنك السودان المركزي الاستمرار في سياسية سعر الصرف المرن المدار ضمن سياساته للعام 2021 وإنهاء الجدل بشأن تحرير سعر الصرف إلا أن قيمة الجنيه تتدنى بشكل مريع يومياً.

ويعزوا مراقبون اقتصاديون ومصرفيون استمرار تدني قيمة الجنيه إلى ارتفاع حجم المضاربات ووجود حوجة حقيقية لموارد النقد الأجنبي من عدة قطاعات خاصة المستوردين وطالبي العلاج بالخارج ما أسهم في زيادة الطلب مقابل ضعف الصادرات السودانية واستمرار عمليات التهريب للذهب والثروة الحيوانية والَمحاصيل النقدية ما يفقد البلاد مليارات الدولارات.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)

يعود الوحش حينما لا يجد ما يخيفه..! 2021-01-29 21:27:38 مني أركو مناوي مما يُحكى في الأحاجي الشعبية القديمة، أن ثعلباً تمكن من خداع نعام فقتله وارتدى جلده وجاء به لحيوانات الغابة بشكله الغريب غير المألوف، فهابته حيوانات الغابة وقدمت له أطيب الطعام ثم جعلوه ملكاً للغابة ظناً (...)

فتّش من يُغيًب دولة القانون؟! 2021-01-29 08:38:36 بقلم : خالد التيجاني النور (1) والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.