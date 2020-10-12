الجنيه السوداني يواصل تراجعه القياسي أمام سلة العملات الأجنبية

الخرطوم 12 أكتوبر 2020- عاود الجنيه السوداني رحلة تهاويه امام سلة العملات الأجنبية بعد مكاسب طفيفة حققها عقب توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح بعاصمة جنوب السودان جوبا بدايات الشهر الحالى.

الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ" سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل 255 جنيها فى ختام تداولات الإثنين مقابل 248جنيها الأحد فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 67 جنيها والدرهم الإماراتي 69 جنيها بينما بلغ البيع لليورو 290جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع ما أثير حول اعتزام الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون" إن أسواق العملات الأجنبية شهدت ارتفاعا فى حجم الطلب مقارنة بالايام الماضية.

وأضاف أن التجار يتحسبون لدخول الحكومة السوق لشراء العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع الضرورية لاسيما الوقود خاصة مع تفاقم الأزمة حاليا.

والجمعه الماضية قال نائب رئيس مجلس السيادة رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو حميدتي إن تدبير مبلغ التعويضات لأسر الضحايا الأمريكيين و البالغ 335 مليون دولار أسهم فى زيادة أسعار الدولار فى الأسواق الموازية خلال الفترة الماضية .