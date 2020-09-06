الجنيه السوداني يواصل رحلة الانخفاض غير المسبوق أمام سلة العملات

الخرطوم 6 سبتمبر 2020 – استمر الجنيه السوداني في رحلته صوب الانخفاض الكبير السوق الأسود (الموازي)، خلال تداولات بداية الأسبوع، حيث هبط سعره إلى 210 مقابل الدولار الواحد.

رزم من الدولارات

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، تتمثل أحد جوانبها في شح المعروض من النقد الأجنبي مع زيادة الطلب عليه من الشركات لاستيراد السلع ومن الأفراد أيضًا لأغراض للسفر أو المتاجرة فيه.

ويُعتقد على نطاق واسع أن الحكومة نفسها تشتري الدولار من السوق الموازي لمواجهة احتياجاتها في استيراد السلع الضرورية، لكنها ظلت تنفي على الدوام ضلوعها بهذا الأمر.

وقال متعاملون، لـ "سودان تربيون": "جرى تداول الدولار الواحد اليوم الأحد مقابل 210 جنيه، فيما كان تبادل الدولار ليوم الخميس 205 جنيه".

وأشاروا إلى أن الريال السعودي جرى تداوله مقابل 53.5 جنيها، بينما تبادلوا الدرهم الإماراتي عند 59 جنيها.

وأرجع المتعاملون ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه إلى زيادة الطلب عليها مقابل شح المعروض، إضافة إلى تحول فئات واسعة من السودانيين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم كعملات أجنبيه مع استمرار تدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية حال استمرار زيادة الطلب على العملات الأجنبية على النحو الحالي.

والسبت، قال مستشار رئيس الوزراء آدم حريكة إن الاقتصاد السوداني تحول إلى (اقتصاد جلابة)، أي تجارة بدون إنتاج، مشيرًا إلى ربع سكان البلاد موجودون بالخرطوم غير منتجين ويعتمدون على سلع مستوردة ومدعومة حكوميًا.

وفشلت جهود الحكومية الانتقالية حتى الآن في التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي ورثتها من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهي تتجه إلى عقد مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر الجاري، في محاولة لوضع حلول فورية لتحسين الوضع المتردي.