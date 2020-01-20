الجنيه السوداني يواصل رحلة التراجع أمام العملات الأجنبية

الخرطوم 20 يناير 2020- هوت أسعار الجنيه أمام العملات الأجنبية بنحو غير مسبوق في ختام تداولات الاثنين وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة بينما استمرت الحملات الأمنية على تجار العملة.
- رزم من الدولارات
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل 102 جنيها مقارنه بواقع 98 جنيها الأحد فيما بلغ سعر بيع الدرهم الاماراتي 27.4 جنيها بينما سجل سعر البيع للريال السعودي 26 جنيها.
وسادت السوق الموازي حالة من الارتباك بعد تداول أنباء عن اتجاه الحكومة لرفع سعر الدولار الجمركي من 18 إلى ٥٥جنيها وهو ما سارعت الحكومة لنفيه كليا.
وأرجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات إلى تزايد الطلب على شراء العملات الأجنبية إلى جانب ارتفاع حجم مضاربات كبار التجار واتجاههم للشراء فقط مقابل الأحجام عن عمليات البيع.
وقال أحد المتعاملين لـ "سودان تربيون" إن السوق الموازي يشهد ارتفاعا كبيرا للعملات وهناك حاله من الطلب "غير مفهومه" لدينا وتابع "أن استمر ت عمليات الشراء بالشكل الحالي فلن يتوقف ارتفاع أسعار العملات الأجنبية ولا يمكن حتى التوقع بما يصل إليه الدولار".
وأضاف هناك استمرار في حملات السلطات على تجار العملة لكنها لن تؤدي إلى أي نتائج فالأمر أصبح لا يمكن التحكم فيه بالإجراءات الأمنية وحدها.
وتحاول السلطات السودانية منذ عدة أسابيع الحد من تدني قيمة الجنيه امام العملات الصعبة لكن أسعار ها ترتفع يوميا امام الجنيه بشكل مخيف لأوضاع اقتصاد ذلك البلد.
ويرجع مختصون الارتفاع إلى ضعف الصادرات مقابل شح النقد الأجنبي لتغطية الواردات الضرورية.
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