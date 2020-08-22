الجنيه السوداني يواصل رحلة الهبوط القوي أمام العملات الأجنبية

الخرطوم 23 أغسطس 2020- سجل الجنيه السوداني تراجعاً مريعا في تعاملات السوق الموازي أمام العملات الأجنبية بينما شرعت السلطات في توقيف عديد من التجار الناشطين في السوق السوداء.
- رزم من العملة السودانية (أب)
وبلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار 188 للبيع و190 للشراء بينما وصل بيع اليورو الى 225 جنيهاً، والريال السعودي 47 جنيها للشراء و48 للبيع، بينما بلغ الدرهم 50 جنيها للبيع.
وقال متعاملون في السوق الموازي لـ "سودان تربيون" إن الارتفاع الشديد ناجم عن ارتفاع المضاربات وسط التجار وزيادة الطلب على العملات لأغراض الاستيراد مع بدء السلطات تخفيف إجراءات الحظر والسماح بعودة حركة السفر عبر المطارات والمعابر.
وأكد تجار أن السلطات "شرعت منذ نهاية الأسبوع الماضي في رصد تجار العملة بأسواق الخرطوم والقبض على بعضهم في حملات غير معلنة".
وقال أحد المتعاملين إن التوقعات تشير الى استمرار تدني سعر صرف الجنيه السوداني خلال هذا الأسبوع دون أن يستبعد وصول الدولار الى مائتي جنيه بنهايته.
ورصدت "سودان تربيون" إيقاف العديد من المحال التجارية في الخرطوم عمليات البيع بسبب التدني الشديد للجنيه، خشية تكبدهم مزيد من الخسائر.
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