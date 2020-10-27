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الجنيه السوداني يواصل صعوده أمام سلة العملات الأجنبية

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الخرطوم 27 أكتوبر 2020- والى الجنيه السوداني ارتفاعه أمام سلة العملات الأجنبية فى ختام تداولات الثلاثاء وذلك بعد الإعلان عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وسط تحسن فى المعروض من العملات الأجنبية.

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رزم من العملة السودانية (أب)

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ" سودان تربيون" فإنه جرى تداول الدولار الواحد بواقع 227 جنيها مقارنة بـ 235 جنيها الاثنين فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 60 جنيها والشراء 58 جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 62 جنيها واليورو 265 جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات إلى تحسن المعروض من العملات الأجنبية بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية والتوقعات بما تعكسه الخطوة من انسياب التحويلات المالية والحصول على الدعم الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون إن سوق العملات يشهد تحسنا فى المعروض حاليا متوقعا مزيداً من الانخفاض حال استمرار زيادة المعروض خلال الأيام المقبله.

والثلاثاء قالت وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة محمد علي، إن الاقتصاد المأزوم في بلادها غير مرشح لتغيير جوهري في القريب العاجل بعد بدء الإدارة الأميركية إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأضافت لن يحدث تغيير جوهري في الاقتصاد السوداني غدًا بمجرد الرفع من القائمة وقالت إن "السودان بحاجة إلى تعديل سعر الصرف حتى لا يتضرر المغتربون ولضمان سريان التحويلات عبر الطرق الرسمية"، مشيرة إلى وجود 5 أسعار لصرف العملات في السودان.

كما، تعهد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، بإتخاذ إجراءات لضمان استقرار سعر الصرف، مشيرًا لوجود ترتيبات لتقوية قيمة العملة الوطنية.

وتوقع زين العابدين أن تدخل المصارف السودانية والدولية في مشاورات فنية بحلول الأسبوع المقبل بشأن العمل على عودة التحويلات عبر المراسلين.



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