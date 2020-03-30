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الجنيه السوداني يوالي التراجع أمام العملات الأجنبية والدولار يبلغ حاجز الـ 132

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الخرطوم 30 مارس 2020- سجلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه السوداني الإثنين رقما قياسيا جديدا وسط شح المعروض بينما نشطت الحملات الأمنية على تجار العملة.

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الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل 1332 جنيها مقارنة بـ 130 جنيها الأحد فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 34 جنيها والدرهم الإماراتي 35 جنيها وسجل البيع لليورو 1441 جنيها.

وارجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى ظهور قوى شرائية عالية على العملات الأجنبية بجانب استمرار إغلاق المطار ما ادى الى نقص المعروض من العملات.

وأكد أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون أن هناك حالة من الإقبال العالي على الشراء مقابل ضعف عمليات البيع بالرغم من نشاط الحملات الأمنية على تجار العملة.

وبحسب صحيفة الانتباهة الصادرة الاثنين فإن جهاز المخابرات العامة سلّم نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم 2 من كبار تجار العملة لأغراض التحقيق والتحري معهما.

وقالت الصحيفة ” إنّ جهاز المخابرات سلّم نيابة الفساد المعروضات التي تخصّ المتهمين من عملات أجنبية” دولار” وأخرى محلية.

وأشارت إلى أنّ النيابة ستشرع في التحري مع المتهمين على ذمّة البلاغ المدوّن ضدهما.

ووفق المعلومات التي كشفت عنها الصحيفة، فإنّ قوة من دائرة مكافحة الجرائم الاقتصادية بهيئة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة تمكّنت من القبض على اثنين من أشهر تجار العملات بالخرطوم، وضبطت مبلغ” 12.550″ دولار بجانب مبلغ آخر قدره”642″ مليون ومبالغ أخرى بمختلف العملات.



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