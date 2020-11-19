الجنيه السوداني يوالي التراجع أمام العملات الأجنبية في تداولات نهاية الاسبوع

الخرطوم 19 نوفمبر 2020- واصل الجنيه السوداني تراجعه أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات نهاية الأسبوع وسط شح المعروض وزيادة كبيرة في الطلب على العملات.
- رزم من الدولارات
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الخميس فإنه جرى تداول الدولار الواحد نظير 254 و255 جنيها مقارنة بـ 250 جنيها خلال الأيام الماضية فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 68 جنيها والدرهم الإماراتي 69 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 295 جنيها.
وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض منها إلى جانب زيادة حجم المضاربات.
وقال أحد التجار في السوق الموازي لـ "سودان تربيون" إن أسعار العملات الأجنبية تشهد ارتفاعا ملحوظا مع تزايد الطلب خاصة لأغراض الاستيراد والسفر للعلاج بالخارج.
وأضاف هناك تخوفات من فرض ضوابط جديده على السفر للخارج مع تزايد انتشار فيروس كورونا.
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