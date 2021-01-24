الجنيه السوداني يوالي التراجع وحملات أمنية شرسة ضد التجار

الخرطوم 24 يناير 2021- واصل الجنيه السوداني رحلة تهاويه امام سلة العملات الأجنبية في تداولات بداية الأسبوع بينما شنت السلطات الأمنية حملات على تجار العملة وسط الخرطوم.

الدولار الامريكي

وتشهد الأسواق الموازية للعملات حالة من التذبذب والإحجام عن عمليات البيع والشراء بالترافق مع تزايد الضغوط الاقتصادية في السودان وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأفاد متعاملون في السوق الموازي "سودان تربيون" الأحد إنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 305 جنيهات مقارنة بـ 300 جنيها ليوم السبت فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 81 جنيها والدرهم الإماراتي 82 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 365 جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض الجنيه إلى تجدد الشح في العملات الأجنبية بالسوق الموازي وارتفاع حجم المضاربات.

وأكدوا أن السلطات شنت حملات أمنية مكثفة على تجار العملة منذ الصباح واقتادت العشرات منهم.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون " هناك حملات أمنية مشتركة بين المباحث الفيدرالية والأمن على تجار العملة وتم اقتياد العشرات من التجار ولم نعرف مصيرهم حتى الآن",

ويمتهن العشرات تجارة العملة في السوق الموازي على نحو مكشوف وسط الخرطوم، حيث اعتاد الناس على رؤيتهم في الشوارع يلوحون بالنقد ويعرضون تبديل مختلف العملات.

وقال أحد التجار إن الأسواق الموازية تشهد حالة من الطلب خاصة من المستوردين إلى جانب من يرغبون فى تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية.