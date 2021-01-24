 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 24 كانون الثاني (يناير) 2021

الجنيه السوداني يوالي التراجع وحملات أمنية شرسة ضد التجار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 يناير 2021- واصل الجنيه السوداني رحلة تهاويه امام سلة العملات الأجنبية في تداولات بداية الأسبوع بينما شنت السلطات الأمنية حملات على تجار العملة وسط الخرطوم.

JPEG - 26.9 كيلوبايت
الدولار الامريكي

وتشهد الأسواق الموازية للعملات حالة من التذبذب والإحجام عن عمليات البيع والشراء بالترافق مع تزايد الضغوط الاقتصادية في السودان وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأفاد متعاملون في السوق الموازي "سودان تربيون" الأحد إنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 305 جنيهات مقارنة بـ 300 جنيها ليوم السبت فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 81 جنيها والدرهم الإماراتي 82 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 365 جنيها.

وارجع المتعاملون انخفاض الجنيه إلى تجدد الشح في العملات الأجنبية بالسوق الموازي وارتفاع حجم المضاربات.

وأكدوا أن السلطات شنت حملات أمنية مكثفة على تجار العملة منذ الصباح واقتادت العشرات منهم.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون " هناك حملات أمنية مشتركة بين المباحث الفيدرالية والأمن على تجار العملة وتم اقتياد العشرات من التجار ولم نعرف مصيرهم حتى الآن",

ويمتهن العشرات تجارة العملة في السوق الموازي على نحو مكشوف وسط الخرطوم، حيث اعتاد الناس على رؤيتهم في الشوارع يلوحون بالنقد ويعرضون تبديل مختلف العملات.

وقال أحد التجار إن الأسواق الموازية تشهد حالة من الطلب خاصة من المستوردين إلى جانب من يرغبون فى تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مأزق الانتلجنسيا السودانية 2021-01-24 08:26:16 علي ترايو ان معاناة الانتلجنسيا السودانية (يمينها و يسارها للاسف) لم تقف في حدود حالة الانيما الفكرية الحادة low intellectual capability و هي من متلازمات ما تسمي في علم السيكلوجيا ب *Catatonic schizophrenia - شيزوفرينيا (...)

ما الذي يحدث في كواليس الاقتصاد؟ لماذا خسرت الحكومة الرهان على الحلول الخارجية؟ 2021-01-21 20:59:59 خالد التيجاني النور (1) حقاً ما الذي يجري في كواليس المشهد الاقتصادي، وما الذي يحدث لرهانات الحكومة السودانية على الدور الخارجي الذي ما فتئت تعوّل عليه منذ تنصيبها قبل نحو عام ونصف، كرافعة لا غنى عنها لدعم جهود الإصلاح (...)

الفشقة ؛ الاحتلال هو الاحتلال 2021-01-17 19:42:12 بقلم : محمد عتيق في صيف عام ١٩٩٥ حاول نظام البشير الساقط أن يغتال الرئيس المصري (آنذاك) حسني مبارك في أديس ابابا.. تلك المحاولة الفاشلة كانت تعبيراً عملياً عن نوايا الاسلامويين السودانيين في التمدد بحكمهم إلى العالم خارج (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.