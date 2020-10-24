الجنيه يتحسن نسبياً أمام العملات الأجنبية بعد الإعلان عن رفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم 24 أكتوبر 2020- تحسن سعر صرف الجنيه السوداني نسبياً أمام سلة العملات الأجنبية فى أعقاب الإعلان عن رفع السودان من قائمة الإرهاب والاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

رزم من الدولارات

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ" سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار سجل فى تداولات السبت 224 جنيها مقارنه بـ 255 جنيها الخميس فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 60 جنيها َوالدرهم الإماراتي 62 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 265 جنيها مقارنه بـ 290 جنيها أواخر الاسبوع الماضي.

وارجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى الإعلان عن رفع السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل الي جانب تراجع المضاربات فى العملات وانخفاض الطلب.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ" سودان تربيون" إن سوق العملات شهد أحجاماً ملحوظاً عن عمليات البيع والشراء مع الإعلان مساء الجمعة عن خروج السودان من القائمة السوداء.

وتوقع المتعاملون استمرار تراجع أسعار العملات خلال الأيام المقبله خاصة مع تحسن علاقات السودان الخارجية ما يسمح بتلقيه لدعومات خارجية.

والجمعه أعلن البيت الابيض إبلاغ الرئيس الامريكي دونالد ترامب الكونغرس عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب رسمياً، ليكون القرار سارياًً رسميا بعد 45 يوما ما لم يبد الكونغرس اعتراض.