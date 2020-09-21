الجنيه يرتفع قليلا أمام العملات الأجنبية في ختام تداولات الاثنين

الخرطوم 21 سبتمبر 2020- استعاد الجنيه السوداني بعضا من تعافيه أمام العملات الأجنبية وشهدت أسواق العملات الموازية في الخرطوم تراجعا نسبيا للجنيه بختام تداولات الإثنين.
- رزم من الدولارات
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ " سودان تربيون" فإن الدولار الواحد جرى تبادله بواقع 240و 245 جنيها مقارنة بـ 250جنيها خلال الأيام الماضية فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 63 جنيها والدرهم الإماراتي 70جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 280جنيها.
وقال أحد المتعاملين إن أسواق العملات الأجنبية توقفت نسبياً عن عمليات البيع والشراء بعد الإعلان عن زيارة رئيس مجلس السيادة ووزير العدل إلى الإمارات ومارشح من انباء عن طلب السودان لأكثر من 3 مليار دولار للتطبيع مع إسرائيل.
وتوقع المتعاملون استمرار تراجع سعر صرف العملات امام الجنيه السوداني حال تلقى السودان لمنح أو قروض خارجية.
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