الجنيه يعاود الانخفاض بعد تحسن طفيف في أعقاب بدء رفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم 22 أكتوبر 2020 – عاود الجنيه الانخفاض مقابل العملات الأخرى مرة أخرى في السوق السوداء، بعد أن شهد تحسنا طفيفا منتصف الأسبوع، بعد إعلان اميركا بدء رفع السودان من قائمة الإرهاب.

رزم من الدولارات

وتخضع أسعار العملات في السوق الموازي (الأسود) إلى قوى الطلب والعرض والمواقف السياسية، وسط نقص حاد للعملة الصعبة في السودان.

وقال متعاملون، لـ"سودان تربيون"، الخميس، إن الدولار الواحد جرى تداوله بين 252 إلى 255 جنيها، مقارنة بتبادله بـ 245 و240 و235 منتصف الأسبوع الجاري.

وأشار المتعاملون إلى أنهم تبادلوا الريال السعودي بواقع 66 جنيها، والدرهم الإماراتي مقابل 68 جنيها، فيما سجل سعر البيع لليورو 290جنيها.

وتوقع المتعاملون حدوث تحسن نسبي في سعر صرف العملة الوطنية حال صدور قرارا رسميا من الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبًا.

وأرجع المتعاملون تذبذب أسعار العملات إلى عدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن قرار الإدارة الأمريكية برفع السودان من القائمة السوداء إلى جانب تراجع الطلب على العملات الاجنبية حاليا وانخفاض حجم المضاربات فى تجارة العملات.

وقال أحد المتعاملين، مفضلا عدم ذكر اسمه، لـ "سودان تربيون"، إن أسواق العملات فى حالة من الترقب الأمر الذى أنعكس على تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.

والثلاثاء، قالت وزيرة المالية المكلفة، هبة محمد علي، إن الاقتصاد المأزوم في السودان غير مرشح لتغيير جوهري في القريب العاجل، وذلك في تعليق لها على بدء الإدارة الأميركية إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأضافت: "لن يحدث تغيير جوهري في الاقتصاد السوداني غدًا بمجرد الرفع من القائمة"، مشيرة إلى أن "السودان بحاجة إلى تعديل سعر الصرف حتى لا يتضرر المغتربين ولضمان سريان التحويلات عبر الطرق الرسمية"، وأكدت وجود 5 أسعار لصرف العملات في السودان.

وتعهد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، بإتخاذ إجراءات لضمان استقرار سعر الصرف، مشيرًا لوجود ترتيبات لتقوية قيمة العملة الوطنية.

وتوقع زين العابدين أن تدخل المصارف السودانية والدولية في مشاورات فنية بحلول الأسبوع المقبل بشأن العمل على عودة التحويلات عبر المراسلين.

والاثنين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعداده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب فور تحويل مبالغ التعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي بلاده في نيروبي ودار السلام، فيما قالت الحكومة السودانية إنها أرسلت الأموال المتفق عليها.