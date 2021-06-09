الجنيه يعاود رحلة التراجع امام العملات بعد ساعات من زيادة أسعار الوقود

الخرطوم 9 يونيو 2021- عاودت العملة المحلية في السودان التراجع أمام سلة العملات الأجنبية بعد ساعات من إقرار الحكومة الانتقالية زيادة جديدة في أسعار الوقود.
- رزم من العملة السودانية (أب)
وشهدت الأسواق الموازية تراجعا ملحوظا في أنشطتها خلال الأيام الماضية متزامنة مع انخفاض حجم المضاربات وتحسن المعروض من العملات الأجنبية واستمرار مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي.
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الأربعاء فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 475 جنيها مقارنة بـ 460 جنيه الثلاثاء كما سجل سعر البيع للريال السعودي 123 جنيها والدرهم الإماراتي 126 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 560 جنيها.
وارجع المتعاملون استمرار تدني قيمة الجنيه إلى زيادة الطلب مقابل شح المعروض خاصة بعد تحرير الحكومة أسعار الوقود.
وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون أن رفع أسعار الوقود زاد من الطلب على العملات الأجنبية خاصة وأن شركات القطاع الخاص تلجأ للأسواق الموازية لتغطية ما تحتاجه من عملات لاستيراد الوقود.
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