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الجنيه يهبط إلى أدنى مستوياته منذ رفع الحظر ويسجل 146 مقابل الدولار

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الخرطوم 16 يوليو 2020 - هبط سعر الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية، فى ختام تداولات نهاية الأسبوع بنحو غير مسبوق، فى أعقاب عودة الأنشطة التجارية وفتح المطار جزئيا أمام حركة السفر وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

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الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ"سودان تربيون"، الخميس، فأن سعر البيع للدولار سجل 146جنيها مقارنة ب 144جنيها و145 جنيها خلال الأيام الماضية، بينما سجل سعر البيع للريال السعودي 36.5 جنيها والدرهم الإماراتي 40 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 160جنيها.

أارجع المتعاملون تدني سعر الجنيه إلى زيادة الطلب على العملات مقابل شح المعروض خاصة مع عودة الأنشطة التجارية وارتفاع حجم المضاربات فى أسواق العملات.

وقال أحد المتعاملين فضل عدم ذكر اسمه لـ"سودان تربيون"، إن تداولات الخميس شهدت زيادة كبيره فى الطلب بالرغم من الإعلان عن تصدير كميات من الذهب إلى الخارج.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبله.

وتعول حكومة الفترة الانتقالية على صادرات الذهب لسد الفجوة فى النقد الأجنبي لتغطية عمليات الاستيراد والحد من ارتفاع سعر الصرف.

وفى مايو الماضي توعد عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو حميدتي بإنزال أقسى العقوبات بتجار العمله لاسيما النافذين وقال إن الدولار ارتفع امام الجنيه بعد استقرار دام لشهرين.

واكد على الدولار هو "العدو الأول ولا مجاملة فيه بعد اليوم، وسنتصارع معه وعلى الجميع مساعدتنا".



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