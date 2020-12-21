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الجنيه يواصل تراجعه أمام سلة العملات الأجنبية بعد ساعات من تحرير الوقود

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الخرطوم 21 ديسمبر 2020 - واصلت العملة المحلية فى السودان التراجع أمام سلة العملات الأجنبية، إثر زيادة الطلب عليها، بعد ساعات من إعلان حكومة الانتقال تحرير أسعار الوقت بالكامل لفترة مؤقتة.

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الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني

واستعاد الجنيه جزءاً من قيمته بعد الإعلان عن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث بلغ 250 مقابل الدولار الواحد، بعد حالة من الارتباك في السوق الموازي.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ"سودان تربيون"، الاثنين، فإن سعر البيع للدولار سجل 266 جنيها مقارنة ب264جنيها الأحد، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 70 جنيها والدرهم الإماراتي 72 جنيها، بينما بلغ سعر البيع لليورو 320جنيها".

وأشاروا إلى أن الأسواق الموزاية تشهد حالة من زيادة الطلب على العملات الصعبة، بعد إعلان الحكومة تحرير أسعار الوقود.

وقررت الحكومة السودانية، الأحد، تحرير أسعار الوقود بصورة مؤقتة إلى حين اكتمال صيانة مصفاة الخرطوم، التي تُعد الرافد الرئيسي لمحطات الخدمة.

وقال أحد المتعاملين، مفضلا عدم ذكر اسمه، لـ"سودان تربيون": "أتوقع أن تلجأ شركات استيراد الوقود للسوق الموازي لتوفير العملة الصعبة لتمويل استيراد الوقود خلال الأيام المقبلة".

وكشف عن محاولات تجار كُثر تأمين أكبر كميات من العملات الأجنبية بغرض بيعها إلى الشركات المستوردة للوقود.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية قاسية، تتمثل أحد جوانبها في النقص الحاد في رصيد العملات الأجنبية داخل البنك المركزي، الأمر الذي يجعل الأسواق الموزاية تسيطر على حركة بيع العملات.



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