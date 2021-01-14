الجنيه يواصل تراجعه المريع أمام سلة العملات الأجنبية في نهاية الأسبوع

الخرطوم 14 يناير 2021- واصلت العملة المحلية في السودان تراجعها القياسي أمام سلة العملات الأجنبية في تداولات نهاية الأسبوع مسجلة ارقام غير مسبوقة وسط استمرار الشح فى المعروض وزيادة الطلب وارتفاع حجم المضاربات من قبل تجار العملة.
- الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني
وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" الخميس فإن سعر البيع للدولار سجل 280 جنيها مقارنة بـ 273 و272 الاربعاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 75 جنيها مقارنة بـ 72 جنيها الأربعاء بينما سجل الدرهم الإماراتي 76جنيها للبيع مقارنة بـ 73جنيها الأربعاء بينما بلغ سعر البيع لليورو 340 جنيها.
وارجع المتعاملون انخفاض الجنيه إلى الشح الحاد في المعروض من العملات الأجنبية مقابل زيادة الطلب.
وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لـ سودان تربيون إن الأسواق الموازية تشهد هذه الأيام مضاربات كبيرة من تجار العملة ما ادى الى استمرار تدني قيمة الجنيه.
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