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الجنيه يوالي التراجع والحكومة تؤكد قدرتها على توفير الموارد لاستيراد السلع

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الخرطوم 30 مايو 2021- واصلت العملة المحلية في السودان تدنيها بينما أكدت الحكومة قدرة الدولة علي التدخل لتوفير الموارد المطلوبة لسوق السلع الأساسية والاستراتيجية.

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رزم من العملة السودانية (أب)

وتباينت أسعار صرف العملات في بعض المصارف خلال تعاملات الأحد ما بين 424 جنيها و419 جنيها للبيع ومآبين 416 و421 جنيها للشراء.

وقال وزير المالية جبريل ابراهيم عقب اجتماع لغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ليل السبت أن الدولة قادرة على التدخل لتوفير الموارد المطلوبة لسوق السلع الأساسية والاستراتيجية.

ولفت إلى توفر النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وامكانية تلبية مطالب الأفراد وسد حاجتهم لا سيما حالات العلاج.

واوضح أن الاجتماع بلور العديد من الرؤى والإجراءات والترتيبات للتحكم في سعر الصرف.

ونوه إلى أن الأسعار التي تحدثت عنها وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بواقع السوق وان القصد منها أحداث المزيد من الاضطراب والبلبلة في سوق العملة الوطنية وإيجاد المشكلات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني

في الأثناء والى الجنيه رحلة تدنيه امام سلة العملات الأجنبية في تداولات الاحد.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل لـ “سودان تربيون" فأنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 485 جنيها للبيع والريال السعودي 130جنيها والدرهم الإماراتي 135جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 465 جنيها.



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