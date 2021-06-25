الجيشان السوداني والمصري يوقعان مذكرة للتعاون المشترك

رئيسا هيئة الأركان للجيشين السوداني والمصري بمطار الخرطوم ـ 24 يونيو 2021

الخرطوم 25 يونيو 2021 ـ وقع رئيسا هيئة أركان الجيش السوداني والمصري بالخرطوم على مذكرة تفاهم للتعاون المُشترك، دون الإعلان عن تفاصيل المذكرة التي تأتي في ظل تزايد التنسيق والمناورات العسكرين بين الجيشين.

وطبقا للإعلام العسكري التابع للجيش السوداني فإنه اختتمت بالخرطوم أمس الخميس مباحثات عسكرية سودانية مصرية بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المُشترك.

ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان وعن الجانب المصري الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وقال الإعلام العسكري في موجز خبري إن رئيس هيئة أركان الجيش السوداني أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين وقدم شكره للقوات المسلحة المصرية على دعمها وتعاونها الكبير.

من جانبه أكد نظيره المصري عمق العلاقات، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار المُتابعة والمراجعة لما تم الاتفاق عليه.

يشار إلى أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية توقف بالخرطوم في طريق عودته من الكنغو واستأنف رحلته عقب التوقيع مباشرة.

وفي 31 مايو الماضي أنهى الجيشان السوداني والمصري مناورات عسكرية برية، بمنطقة أم سيالة شمال غرب أم درمان، تحت مسمى (حماة النيل) مثّلا فيها معركة مفترضة في تأمين الحدود، بمشاركة تشكيلات عديدة.

وبين الجيش السوداني والمصري بروتوكول تدريبي، ونفذا في مارس الماضي مناورات جوية مشتركة مرتين بمسمى "نسور النيل" بقاعدة مروي العسكرية، إضافة إلى تمرين سيف العرب الذي جرى في الأسكندرية.

وتأتي المناورات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر، في ظل تصاعد التوتر بشأن تعبئة وإدارة سد النهضة الإثيوبي، مع اقتراب موعد الملء الثاني في يوليو القادم.