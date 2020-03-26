الجيش: إجراءات قانونية في مواجهة المعتدين على قاضي الفاو

الخرطوم 26 مارس 2020 - قال الجيش السوداني أنه اتخذ إجراءات قانونية في مواجهة قوة اعتدت على قاضٍ أثناء تواجده في محطة وقود بمنطقة الفاو، بولاية القضارف، شرقي السودان.

المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن

وأعلن القضاة، الأربعاء، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجًا على الاعتداء على زميلهم من قوة عسكرية تابعة للجيش بالثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر محمد الحسن، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: " ما حدث من بعض الضباط والجنود تجاه أحد القضاة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بفتح دعوى قضائية في النيابة ويجري التحقيق فيه".

وأضاف: "لا كبير على القانون، وكل من تثبت أدانته سيجد العقاب اللازم".

وأشار الحسن إلى أن القوات المسلحة تؤمن باستقلال القضاء، وستظل سندًا أساسي له لتحقيق وتنفيذها العدالة وتعمل قيادتها على ذلك.

وتابع: "ندعو جميع منسوبي القوات المسلحة تأكيدًا على معاني قدسية القضاء تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وترسيخ روح العدالة".

وقالت رئيس القضاء نعمات عبد الله، الأربعاء، أنها طلبت من مجلس السيادة اتخاذ توجيهات صارمة لكل القوات النظامية بواجب احترام القضاة في جميع الأحوال.

ولم يصدر رد فعل فوري من القضاء، يشير إلى تغيير موقفه، من إيقاف الإضراب عن العمل أو الاستمرار فيه.

ومن ضمن حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة السودانية بسبب المخاوف من تفشي فايروس كورونا؛ تعليق العمل في بعض المحاكم.