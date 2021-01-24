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الجيش الأثيوبي يقصف قوات سودانية على الحدود بين البلدين

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المقدم عبد الرحمن الطيب - وسط- قائد للقوة السودانية التي تقاتل على الحدود - وسائل تواصل

القضارف 23 يناير 2021 - تعرضت دورية للقوات السودانية على الشريط الحدودي الأحد لعمليات قصف من قوات الجيش الأثيوبي بقذائف الهاون دون أن توقع خسائر في صفوفها.

وأعلن كل من السودان وأثيوبيا عن عدم رغبته الدخول في حرب حدودية إلا أن الخرطوم رفضت طلب أديس أبابا بعقد مفاوضات حول مناطق حدودية يرى السودان إنها أراضيه ولا يقبل النقاش حولها.

وتعرضت قوة استطلاع سودانية قادمة من جبال أبو طيور السودانية لقصف بالهاون من قبل قوات أثيوبية متمركزة في منطقة عبد الرافع على الجانب الأخر من الحدود بين البلدين

وأفاد مراسل سودان تربيون في المنطقة بان القوات المسلحة السودانية تصدت للقوة المهاجمة دون وقوع أي خسائر في الأرواح في صفوفها.

ولم يستطع الإفادة عما إذا كانت هناك خسائر في وصفوف القوات المهاجمة نسبة لتواجدها في داخل الأراضي الأثيوبية.

واستنكر تجمع الأجسام المطلبية الذي يضم جميع القرى الحدودية عمليات القصف وأعراض القوات المسلحة السودانية داخل أراضي الوطن من قبل الجيش الأثيوبي.

و وصف رئيس التجمع الرشيد عبد القادر لسودان تربيون الهجوم بالمتعمد والمخطط له مما يعد استمرار الانتهاكات الأثيوبية تجاه الأراضي السودانية واعتراض مسيرة القوات المسلحة السودانية لتأمين الحدود وبسط هيبة الدولة

وأدان الاعتداء الغاشم مبينا استمرار عمليات التصعيد العسكري من إثيوبيا يفوت عليها التعايش السلمي والحوار الأمن بين الدولتين.



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