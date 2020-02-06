الجيش السوداني: توقيف أفراد يمارسون نشاطا أمنيا بشارات عسكرية مزورة

الخرطوم 6 فبراير 2020 -أعلنت القوات المسلحة السودانية، الخميس، القبض على أفراد ينتحلون صفات عسكرية ويمارسون نشاطا أمنيا، بمستندات وشارات عسكرية مزورة.

المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش عامر محمد الحسن، في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن الاستخبارات العسكرية "ألقت القبض على أفراد ينشطون تحت مسمى "تجمع العائدين من أجل السلام"، وآخرين ينتحلون صفة الحركة الشعبية-شمال جناح مالك عقار، ويمارسون نشاطا أمنيا بمستندات ووسائل حركة وشارات عسكرية مزورة".

وأوضح أن المجموعة الأولى المسماة بتجمع العائدين كانت تحمل بطاقات عسكرية غير قانونية تحت عنوان تبعية لرئاسة الأركان المشتركة صنعت بالسوق العربي الخرطوم، ويستعملون شارات عسكرية غير مصرح بها عددهم عشرة أفراد منهم ثلاثة مدنيين قاموا بالعون الفني لحصول المذكورين على البطاقات والعلامات".

وأضاف، "المجموعة الثانية المسماة بالحركة الشعبية قطاع شمال جناح مالك عقار عددهم أربعة أفراد يتحركون بمركبة بوكس مطبوع عليها ملصق يشير لمسمى إدارة استخبارات الحركة الشعبية قطاع الشمال، جهاز الأمن والمخابرات الأمن الإيجابي، يمارسون التجنيد والحصر وسط المواطنين واستخراج البطاقات العسكرية لهم بمقابل مالي".

وكشف الحسن، عن تحريز جميع المعروضات وتسليم المقبوض عليهم للشرطة وفتح ضدهم بلاغات تحت المادة (123) التزوير في مستندات رسمية والمادة (25) التعامل بالشارات العسكرية والمادة (93) انتحال شخصية.