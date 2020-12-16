الجيش السوداني : قوات ومليشيا اثيوبية نصبت كمينا أوقع خسائر في الأرواح

رئيس مجلس السيادة السوداني برفقة كبار قادة الجيش وصل الحدود الاثيوبية وخاطب القوات المنتشرة لتأمين المنطقة ..الأربعاء 8 أبريل 2020

الخرطوم 16 ديسمبر 2020 - اتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي ومليشيات مسلحة، بنصب كمين داخل الأراضي السودانية، أودي بحياة 4 عناصر بينهم قائد برتبة رفيعة، إضافة إلى جرح 12 آخرين.

وبدأ الجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة التمدد في الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية المدعومة من جيش بلادها، طوال فترة الـ 26 عامًا الماضية.

وقال المركز الإعلامي العسكري للجيش السوداني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "مساء الثلاثاء وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية تيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات".

ولم يتحدث البيان عن عدد القتلى، لكن مصادر عسكرية قالت لـ"سودان تربيون" في وقت سابق من صباح الأربعاء، إن الكمين أودي بحياة ضابط برتبة رائد و3 آخرين، إضافة إلى إصابة 12 من عناصر الجيش.

ولوح الجيش السوداني في بيانه بحسم أي تحركات معادية داخل حدود السودان، مشيرًا إلى أنه "لن يسمح بغزو أراضي البلاد"، معلنًا استعداده للدفاع عنها حتى "أخر جندي".

وقال البيان إن الجيش بدأ بإعادة الانتشار والانفتاح داخل مناطق حدود السودان، لمنع استغلال أطراف النزاع في إثيوبيا الأراضي السودانية "لانطلاق أي نوع من العمليات وكذلك لحماية الأراضي السودانية من أي مهددات".

وقالت مصادر عسكرية لسودان تربيون إن القوات السودانية نشرت تعزيزات عسكرية مزودة بعربات دفع رباعي وأن معارك شرسة تدور منذ الصباح في مناطق "الأسرة" وشرق "ود عاروض" بمحلية القريشة بجانب منطقة أبو طيور بمحلية الفشقة.

وتتجدد هذه الاشتباكات بعد يومين من زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الى أثيوبيا على رأس وفد أمني عالي المستوى ناقش خلالها قضايا الحدود بين البلدين وجرى الاتفاق على بدء المباحثات بشأنها الأسبوع المقبل في الخرطوم.

كما ربطت المصادر بين هذه التوترات وزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد إلى عاصمة إقليم التقراي مكلي بعد ساعات من مباحثاته مع حمدوك.

ورجحت أن يكون الجيش الأثيوبي الذي يدعم هذه المليشيات يتعمد اثارة التوتر على الحدود قبل المباحثات القادمة لتعزيز موقف الحكومة الأثيوبية في هذه الجولة.

ويتمدد نشاط المليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية منذ تسعينات القرن الماضي حيث تعمد الى الاستيلاء على ألاف الأفدنة الخصبة وزراعتها سيما في منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى التي تقدر مساحتهما بست الأف كيلو متر.