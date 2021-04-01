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الجيش السوداني يستمر في تشييد المنشآت في الفشقة قبل موسم الأمطار

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القضارف 1 أبريل 2021 - يستمر الجيش السوداني في منشآت حيوية في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، مسابقًا موسم الأمطار الذي يؤدي هطوله الكثيف فيهما إلى قطع الطرق والإمداد.

وأعاد الجيش مُنذ نوفمبر 2021، انتشاره في مناطق الفشقات، وقال لاحقًا إنه استعاد 90% من المساحات التي كانت قوات ومليشيات إثيوبية تحتلها على مدار الـ 26 عامًا الفائتة.

ويخطط الجيش، وفقًا للإعلام العسكري، إنشاء 6 جسور ومعدية و42 معبر خرصاني.

وتعمل شركات مملوكة الجيش السوداني على إصلاح وتعبيد 310 كيلو متر من الطرق والردميات، إضافة إلى إنشاء 11 محطة مياه.

إضافة إلى ذلك، يعمل الجيش على إنشاء مطار في منطقة دوكة.

وتفقد رئيس أركان الجيش، الفريق أول محمد عثمان الحسين، الخميس، المنطقة الشرقية، في زيارة استمرت يومًا واحدًا.

ووقف الحسين على سير الأداء في الطرق والجسور قيد الإنشاء في كل سفاوة والفزرا وسندس وودكولي وأبو عروض.

وقال الإعلام العسكري إن الحسين تفقد القوات المنفتحة في منطقة الفشقة والتقى بضابط وضابط صف والجنود في المواقع الحدودية.

وتسبب إعادة انتشار الجيش في الحدود الشرقية في إحداث توتر في العلاقات بين السودان وإثيوبيا.

وتقول إثيوبيا إن الجيش السوداني أستولى على مساحات تابعة لها، فيما يرد الجيش بأنه منتشر في الأراضي التابعة لبلاده.



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