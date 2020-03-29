الجيش السوداني يسقط طائرة (درون) حلقت فوق منزل البرهان

الخرطوم 29 مارس 2020 - أعلن الجيش السوداني، إسقاط طائرة مسيرة "درون"، حلقت مساء السبت، فوق منزل رئيس مجلس السيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، بمقر القيادة العامة للجيش.

المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد، عامر محمد الحسن، لــ"سودان تربيون"، الأحد إن الطائرة المسيرة تم إطلاقها لمراقبة حظر التجوال الليلي، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن لجنة أمن ولاية الخرطوم، أرادت استخدام وسيلة تقنية فوق العادة لمراقبة أجواء العاصمة الخرطوم، دون إخطار رسمي للحرس الرئاسي.

وأضاف، "الطائرة دارت فوق منزل الرئيس دورتين، وتم إطلاق النار عليها، وإسقاطها".

وتابع، "الحرس الرئاسي ليس لديه علم، لذلك أطلق النار على الطائرة".

وقررت السلطات السودانية، الإثنين الماضي، فرض حظر تجوال ليلي في جميع مدن البلاد.

وفي كلمة ووجها للشعب السوداني، مساء الإثنين، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر أزمة الفيروس.

ودعا البرهان إلى الالتزام الصارم بكافة الإرشادات الصحية والوقاية التي تحد من انتشار العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، ارتفاع إصابات كورونا إلى 5، عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا والإمارات.

ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية عن الوزارة قولها، إنه "تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين لرجلين عادا إلى الخرطوم الأسبوع الماضي أحدهما من الإمارات والآخر من فرنسا".

وفي 13 مارس الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، توفي في 12 مارس عقب إصابته.