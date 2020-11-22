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الجيش السوداني يشارك في مناورات (سيف العرب) بمصر

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السودان بين خمس دول تشارك في مناورات (ٍسيف العرب) العسكرية بمصر

الخرطوم 22 نوفمبر 2020 – يشارك الجيش السوداني في مناورات (سيف العرب) العسكرية، بمصر، الى جانب السعودية والإمارات والأردن والبحرين.

وانتهت قبل أيام مناورات جوية غير مسبوقة بين الجيشين السوداني والمصري في قاعدة مروي الجوية شمال البلاد اجريت تحت مسمى "نسور النيل1" وشاركت فيها قوات جوية بوسائل تدريب وطائرات متطورة.

وتستمر المناورات العسكرية في مصر حتى 26 نوفمبر الجاري، وذلك بعدد من ميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وأوردت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الأحد أن جيوش الدول المشاركة في المناورات وصلت القاهرة، إضافة إلى معدات التدريب، عبر القواعد والمنافذ البحرية، وأكدت اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء وصول القوات والمعدات المشاركة بالتدريب.

وأفاد المتحدث أن المرحلة الأولى من التدريب المشترك تتضمن إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة في التوقيت المحددة، بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وللوصول بالقوات المشتركة في التدريب لمستوى راقي واحترافي في إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية.

وأكدت على أن المناورات المشتركة تأتي في إطار استمرار تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.



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