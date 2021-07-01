الجيش السوداني يشرع في تدريب مقاتلي المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان

الهادي ادريس يقف على بدء تدريب قوات حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي

الخرطوم 1 يوليو 2021 - بدأ الجيش السوداني في تدريب مقاتلي حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس، وهي الخطوة الثانية من بند الترتيبات الأمنية.

وشرعت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، ي تدريب قوات الحركة بمعسكر الشهيد عادل شادول بمنطقة الكدرو العسكرية، شمالي الخرطوم.

ووصف الهادي إدريس الخطوة بأنها "اللبنة الأساسية لتنفيذ الترتيبات الأساسية لتنفيذ الترتيبات الأمنية على صعيد الاندماج وخلق جيش قومي واحد".

وحث إدريس قواته على "الصبر وتحمل الصعاب في استيعاب الجرعات التدريبية العسكرية والعلوم العسكرية التي يقدمها لهم عناصر استخبارات الجيش".

وقدم قادة الاستخبارات العسكرية تنويرا إلى الهادي ادريس، عن أحوال قواته والتدريبات التي يتلقونها بمعسكر التدريب.

ويرأس الهادي تنظيمات الجبهة الثورية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 3 أكتوبر 2020، كم انه عضو في مجلس السيادة السوداني.

وطالب الهادي قوات الحركة بـ"الانخراط في عمليات التدريب والتواصل مع رفقائهم في الجيش من أجل تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع".

ويتوقع أن يشارك مقاتلي الحركة في القوات المشتركة التي يُعهد إليها حفظ الأمن في إقليم دارفور، بعد اكتمال عملية دمجهم في الجيش السوداني.