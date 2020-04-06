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الجيش السوداني يضع يده على مركز دراسات تابع لوزارة الري

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الخرطوم 6 أبريل 2020 - استولت قوة من الجيش السوداني على مقر دراسات تابع لوزارة الري، ومنعت العاملين من مزاولة أعمالهم فيه ،كما لم تخطر مسؤولي الوزارة.

وقالت وزارة الري، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "استولت قوة من الجيش على مركز الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات، ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم".

وأشار البيان إلى أن القوات أبلغت مدير المركز عبد الرحمن صغيرون، في 9 يناير الفائت إن خطوة الاستيلاء جاءت بتوجيهات من مجلس السيادة.

وقال إن القوات التي يقف على رأسها لواء، كانت تسمح للعاملين بالاستمرار في إداء.

وأضاف البيان: "وبحلول 23 مارس، وضعت المساحة العسكرية يدها بشكل كامل على المركز ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم".

ووصف مدير المركز عبد الرحمن صغيرون الأمر بالتجاوز غير المسبوق، باعتبار المركز وحدة مدنية تابعة لوزارة حكومية.

وبرر صمتهم على الاستيلاء لمدة ثلاثة أشهر إلى الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

وقال صغيرون إن وزير الري حاول حل الأزمة بالاتصال بالجهات المعنية في مجلس الوزراء.

وقال البيان، إن وزير الري ياسر عباس، قام بزيارة ميدانية لمقر المركز المحتل، الأسبوع المنصرم، وأبلغ قائد القوة المناوب رفضه للخطوة.



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